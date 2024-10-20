Певні дії користувачів таких каналів теж можуть розглядатися як перешкоджання роботі ТЦК.

За перешкоджання мобілізаційним заходам будуть карати не лише адміністраторів Телеграм-каналів, які повідомляють про місця роботи мобільних груп ТЦК, але й активних користувачів. Про це в ефірі каналу Київ 24 повідомив нардеп Олександр Федієнко.

Він наголосив, що віднедавна Кримінальний кодекс поповнився статтею за перешкоджання роботі ТЦК. Конкретна правнича практика щодо застосування цього пункту ще буде напрацьовуватися, але, на думку нардепа, ймовірно, за цією статтею притягуватимуть і тих, хто "зливає" телеграм-каналам місця роботи груп ТЦК.

"Якщо там не буде відомо, чий це Telegram-бот, правоохоронці будуть намагатися з цього анонімізованого бота витягувати тих, хто повідомляє. Ну, наприклад, громадянин України проїжджав якесь місце, там повідомив [боту про побачену мобільну групу ТЦК]. І таким чином через телефон будуть далі виходити на цього громадянина. Можливо, робити профілактику", – каже Федієнко.

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Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, українські чоловіки місяцями не виходять з дому, ховаючись від мобілізації, дехто змушений платити великі гроші за відстрочку. Тим часом військові попереджають про критичну нестачу людей.

Також ми розповідали, що бійці, які пройшли через фронт, можуть ніколи не пробачити ухилянтів. Таку думку зокрема висловив чинний військовослужбовець Збройних сил України, журналіст, громадський діяч і колишній народний депутат Ігор Луценко.

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