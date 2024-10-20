За словами Ігоря Луценка, багато його друзів кажуть, що поїдуть з країни, коли знищать ворога.

Військовослужбовець Збройних сил України, журналіст, громадський діяч і колишній народний депутат Ігор Луценко не знає, чи пробачать військові, що нині перебувають на фронті, ставлення до війни з боку ухилянтів. Про це він написав у своєму Facebook.

Військовий поділився нещодавньою розмовою з одним своїм колегою. Зокрема, говорячи про війну, він значно більше згадував про приниження від "вищестоячих", ніж про втрачених друзів і навіть власну дитину, котра загинула на війні.

"Так, він казав, що його ухилянтська більшість радо кинула у "тюрму для героїв". Без прав, без можливості оскаржити злочинні накази і беззаконні розпорядження, чи навіть просто відповісти на образи і приниження у свій бік. І той начальник, котрий при всіх на нього безпідставно кричав — тими начальницькими устами ображала і принижувала беззахисного героя більшість, правляча більшість нашого суспільства", - пише Луценко.

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За його словами, тепер він не переконаний, що цей мільйон солдатів пробачать усім іншим.

"Їх, меншість, кинули самих воювати, а більшість — або втекли, або пішли жити таке життя, котре огидне і в мирний час, не кажучи вже про нинішній. І навіть пояснити свою образу — навряд чи цей мільйон зможе. Бо той, хто не ходив туди, не знає, що таке воно там. ... Я знаю, я не маю сумнівів, я відчуваю, що цей мільйон сумлінних переможе росіян — але чи не стане назавжди між ними і рештою українців образа? Чому так багато друзів моїх кажуть, що поїдуть з країни, коли знищать ворога?" - риторично запитує військовий.

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