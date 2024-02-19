Цимбалюк заявив, що законопроект про мобілізацію можуть проголосувати в цілому вже цього тижня.

Законопроєект про мобілізацію можуть проголосувати в другому читанні та в цілому вже цього тижня, якщо вийде домовитися про ключові правки.

Про це в ефірі телемарафону заявив Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Він додав, що останній день подачі правок – 21 лютого.

"Зараз важливо, які правки будуть кардинальними. Ми вважаємо, що найбільша дискусія буде навколо питання демобілізації строковиків. Ми вимагаємо, щоб протягом двох місяців вони були демобілізовані. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, аби вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження службу", – сказав Цимбалюк.

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Ще одна дискусійна тема, за словами нардепа – відстрочка від служби за умови догляду за особами з інвалідністю: "Особа з інвалідністю має право обрати, хто за нею буде доглядати. Так, це має бути одна особа з кола близьких родичів. Але цю особу має обрати сама людина, за якою потрібен догляд. Це має бути закріплено в законі, навколо цього триває дискусія, але мені здається, що ми знайдемо спільну думку".

Він також додав, що розглядається питання зменшення терміну демобілізації військових з 36 місяців до 18. Але за умови, що 12 місяців військовий пробув у зоні активних бойових дій.

Крім того, нардеп сказав, що планується залишити право на відстрочку для викладачів та студентів.

"Стосовно викладачів ВНЗ без наукового ступеня. Ми вважаємо, що вони теж мають право на відстрочку. Як і докторанти на контрактній формі навчання. А те, що їх велика кількість – це не їхня провина, це провина Уряду, який давав квоти ВНЗ. Можна говорити, що з наступного року буде менша кількість, це інша справа. Але ті, хто заплатив гроші і навчається – вони мають закінчити навчання", – підсумував Цимбалюк.

Законопроект про мобілізацію: що треба знати

Наприкінці січня Уряд передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року уряд відкликав через критику законопроекту в парламенті і суспільстві.

Вже 7 лютого нардепи проголосували за законопроект про мобілізацію в першому читанні. "Проти" закону в повному складі виступили фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявляв, що проект закону про мобілізацію, ймовірно, буде проголосований Верховною Радою України до кінця лютого, а набуде чинності на початку квітня.

На думку економіста Андрія Длігача, ще одна велика хвиля мобілізації призведе до колапсу економіки.

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