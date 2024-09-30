За словами Веніславського, спочатку ТЦК складає постанову про адміністративне правопорушення.

Зараз про масовий розшук військовозобовʼязаних громадян України, які не обновили свої облікові дані, не йдеться. Таку заяву зробив народний депутат, член оборонного Комітету Верховної Ради України Федір Веніславський.

"Якщо людина не виконала вимоги закону, представники ТЦК, як органу, який уповноважений складати постанови про адміністративні правопорушення, виносять постанову про адміністративне правопорушення і про накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень", – пояснив він в коментарі телеграм-каналу "Труха Україна".

Після цього, за словами Веніславського, має бути виконане рішення суду.

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"Рішення суду не виконується – представники ТЦК звертаються до Національної поліції, щоби громадяни України, які не сплатили штраф і не виконали свого обовʼязку, були оголошені в розшук. І поліція їх оголошує в розшук", – резюмував він.

Розшук військовозобовʼязаних: що передувало

Тимчасового виконувачий обов'язки заступника начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Андрій Мороз заявив, що військовозобов'язані українці, які не оновили свої військово-облікові дані, є порушниками військового обліку і їм загрожує адміністративна відповідальність. За його словами, вони перебувають у розшуку поліції.

"Ці громадяни перебувають у розшуку поліції. Наші співробітники кожного дня їх виявляють під час заходів з оповіщення і передають поліції", – сказав Мороз.

Він також зазначив, що порушниками військового обліку є й ті військовозобов'язані громадяни України, які не мають військово-облікових документів.

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