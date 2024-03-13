Хоча на передовій перебуває менша частина війська, проводити ротації усе одно неможливо без нової мобілізації.

Протистояти повномасштабній агресії виключно силами професіоналів неможливо, тому й потрібна додаткова мобілізація. Новий законопроект повинен спростити процеси обліку потенційних рекрутів, йдеться в коментарі Міністерства оборони України виданню Financial Times.

"Коли на Україну напала держава із втричі більшим населенням та суттєвою перевагою у чисельності війська й спроможності ВПК, мобілізація громадян, придатних до військової служби – єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога та врятувати країну, міста, людей", – заявили у міністерстві.

У військовому відомстві зауважили, що не можуть називати точної кількості людей, яких необхідно додатково залучити на військову службу. Озвучена раніше цифра у 400-500 тисяч "є загальними оцінками, які коригуються залежно від розвитку подій на театрі бойових дій".

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В Міноборони зазначили, що новий законопроект пропонує мобілізацію певної частини поліцейських, але важливо, щоб поліція змогла і далі виконувати свою функцію забезпечення правопорядку. Те ж саме і з СБУ: там є бойові підрозділи, які вже воюють, а також є підрозділи, які задіяні "у некінетичній протидії російській агресії".

"Заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ, на жаль, використовуються спекулятивно, для поширення думки, що захист України не є справою всіх її громадян, а лише завданням окремих кіл суспільства", – зазначають в міністерстві.

Що стосується військовослужбовців, які знаходяться в тилу, то у військовому відмостві наголошують, що в сучасній війні на передовій може знаходитися лише менша частина війська, а решта виконують допоміжні задачі.

"Логістика, розвідка, забезпечення, планування, командування, операції некінетичного впливу, розробка й модифікація та ремонт озброєння, лікування та реабілітація військових, підготовка та перепідготовка, інформаційний супровід та багато всього іншого — це небойові задачі, без яких сучасна війна не є можливою", – пояснили в Міноборони.

Мобілізація в Україні

Як писав УНІАН, сьогодні авторитетне видання Financial Times випустило статтю із коментарями Міноборони України, присвячену проблемі мобілізації. В ній автори зокрема розглянули питання – чи здатна Україна взагалі мобілізувати 500 тисяч осіб.

Як зазначено в статті, однією з причин того, чому чоловіки ховаються від мобілізації – є "безстроковість" служби на фронті. Новий законопроект про мобілізацію має виправити цю проблему, обмеживши службу у воєнний час 36 місяцями. В теорії це покаже чоловікам, що служба в армії – це не квиток в один кінець.

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