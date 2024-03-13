Виснажені сили на фронті чекають на відпочинок та ротацію, але охочих приєднатися до війська не багато.

Україні потрібно мобілізувати 500 тисяч осіб. Наразі у Раді працюють над законом про мобілізацію, який повинен врегулювати законодавчу базу напередодні нової хвилі мобілізації.

Як повідомляє Financial Times, нових сил чекають виснажені військові, які понад 2 роки стоять на фронті без ротацій та практично без відпусток.

"Два роки без перерви, без ротації - звісно, моральний дух низький і це вбиває мотивацію. Нам потрібна або ротація, або звичайна відпустка, щоб як слід відпочити", - розповів десантник Ілля, який за два роки війни мав лише 25 днів відпустки.

Серед причин, чому чоловіки намагалися уникати призову на фронт, за словами військового, була безстрокова служба в Україні. Але, каже Ілля, "якщо люди не прийдуть, ми не зможемо відпочити".

Новий закон про мобілізацію має на меті оновити законодавчу базу країни напередодні очікуваної хвилі набору цього року, під час якої можуть призвати до 500 000 осіб.

Зусилля були здебільшого спрямовані на заміну 330 000 виснажених військових, які зараз знаходяться на полі бою, повідомили в українському міністерстві оборони. Решта новобранців заміщуватиме втрати та задовольнятиме інші військові потреби залежно від ситуації на полі бою.

Але закон виявляється суперечливим. Українські законодавці внесли понад 4000 поправок.

Резерв чоловіків, які прагнули добровільно йти захищати Україну, вичерпано, і значна частина чоловіків призовного віку не бажає відправлятися на фронт.

Поки що мобілізовували чоловіків віком від 27 років, але середній вік військових на полі бою - понад 40 років. Пропозиція знизити призовний вік до 25 років викликала шалену реакцію з боку політиків, які стверджують, що для нації було б самогубством відправляти в окопи наймолодших.

Дані щодо чоловічого населення України, оприлюднені парламентським комітетом з питань економіки, показують, що з 11,1 мільйона українських чоловіків віком від 25 до 60 років лише приблизно 3,7 мільйона мають право на мобілізацію. Інші чоловіки або воюють, або мають інвалідність, або знаходяться за кордоном, або вважаються критично важливими працівниками.

Страх і невизначеність

У лютому опитування Info Sapiens показало, що 48% чоловіків не були готові воювати, тоді як 34% - готові.

"Я не боюся зізнатися, що я не хочу помирати. Ви повинні вирішити, що ви любите більше: свою сім’ю чи свою країну", - заявив українець Ярослав, який намагався втекти з України минулого літа.

Окрім страху смерті та інвалідності, згідно з дослідженням Info Sapiens, головними проблемами тих, хто намагався уникнути мобілізації, були недостатня підготовка, невизначений строк служби, відсутність зброї та амуніції.

Новий закон про мобілізацію спрямований на вирішення цих проблем. Початковий проект передбачає термін служби три роки та мінімум три місяці навчання. Деякі бригади почали рекламувати, що добровольці можуть обирати посади відповідно до їхніх навичок.

Але затримки у військовій допомозі США та ЄС, які змусили солдатів скорочувати боєприпаси та відступати з передових позицій, поза контролем українських законодавців.

"У нас є багато людей, які готові це робити, але демотивуючим фактором є цей загальний контекст - коли українці перестають відчувати надійну підтримку із заходу", - сказав Антон Грушецький з Київського інституту соціології.

Половина з 90% респондентів Info Sapiens, які вірили, що Україна може досягти успіху за підтримки західних союзників, тепер вважають, що Захід втомився і підштовхне Україну до компромісу з Росією, сказав Грушецький.

Мобілізація по-новому - економічне бронювання

Новий закон передбачає зниження віку мобілізації на два роки до 25 років і зобов’язання чоловіків реєструватися через онлайн-портал. Невиконання цього може призвести до штрафних санкцій. За словами парламентаріїв, які розробляли проект закону, ухилянтів, ймовірно, відвідуватимуть вдома і призупинять дію водійських прав.

Мабуть, найбільш суперечливим аспектом змін є запровадження так званої системи економічного бронювання чоловіків зі сфер, що вважаються критично важливими для економіки. Передбачалося, що система буде включена в новий закон, але, враховуючи резонанс, який вона викликала, тепер її буде введено окремо, або урядовою постановою, або новим законодавчим актом.

В Україні вже є від 550 000 до 700 000 критичних працівників, які звільнені від мобілізації. Згідно з новою системою, вони повинні будуть платити зі своїх доходів за бронювання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня відмовився повідомити подробиці ініціативи економічного бронювання, але сказав, що "людей потрібно розділити на дві категорії: тих, хто воює, і тих, хто працює на наповнення бюджету".

Голова парламентського комітету з питань оборони Олександр Завітневич, який курує законопроект, сказав, що чиновники повинні бути "обережними, коментуючи це".

"Кожна копійка потрібна, але це має бути частиною широкого обговорення. Є люди, які бачать, що це поділить суспільство на бідних і багатих", – сказав Завітневич.

За оцінками, модель внесків за економічне бронювання принесе від 5,2 до 13,1 мільярда доларів щорічно. До 2 мільйонів чоловіків зможуть дозволити собі платити запропоновані 520 доларів щомісяця.

Голова економічного комітету Дмитро Наталуха зізнався, що його пропозиція отримала негативні відгуки, але Україні необхідно генерувати кошти.

"Це може здатися нерозумним, але схема економічного бронювання не розроблена для того, щоб врятувати людей від мобілізації, а для того, щоб створити якомога більше фінансових ресурсів, щоб ми могли мобілізувати війська", - сказав Наталуха.

Міністерство фінансів України та армія заявили, що нова хвиля мобілізації коштуватиме Україні приблизно 20,8 мільярдів доларів у 2024 році. Ця цифра доповнює дефіцит бюджету України в 41 мільярд доларів на 2024 рік.

Підприємці запитували, навіщо вербувати цивільних, коли в Україні є тисячі співробітників служби безпеки та поліції, які вже пройшли базову підготовку, сказав Гліб Буряк, професор економіки Українсько-американського університету Конкордія в Києві. У Міністерстві оборони України заявили, що поліція та служби безпеки виконують "необхідну роботу", а деякі вже воюють у батальйонах МВС.

Буряк сказав, що уточнення з нового закону є ключовим, оскільки підприємства та працівники "гостро потребують передбачуваності".

"Однією з причин, чому зараз люди залишають роботу, є невдала кадрова кампанія. Є так багато питань, які не доносяться належним чином до населення", - сказав Буряк.

Мобілізація в Україні - останні новини

Бойова медикиня та морська піхотинка Ярина Чорногуз заявила, що не проти ідеї щодо обов'язкової мобілізації жінок в Україні. За її словами, це мають бути жінки, які відповідально ставитимуться до своїх обов'язків.

"Я велика прихильниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що у нас має бути з жорстким відбором створений жіночий бойовий підрозділ. Це не обов'язково батальйон, почати з роти, якщо це дійсно запрацює - маштабувати. Я вважаю, що жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації, відповідно до потреб армії", - зазначила вона.

Також очільник Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомляв, що в Раді до кінця березня зареєструють законопроект про економічне бронювання.

"Про те, що є якби дві моделі. Одна модель - це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель - це та, над якою ми працюємо з командою. Це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій", - сказав нардеп.

Вас також можуть зацікавити новини: