Мобілізація в Україні проходить спокійно та виважено. Цей процес не припинявся ні на один день з моменту повномасштабного вторгнення російських військ.
"Достатня кількість людей, які потрібні ЗСУ, набирається. Я можу сказати, що біля військкоматів стоять черги... Люди стоять, щоб перевірити свої дані, при необхідності проводять певні процедури, нічого тут такого немає", - заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
При цьому він зазначив, що Росія через месенджери поширює відео, яке не має нічого спільного з мобілізацією.
"Одна з ситуацій була, про яку нам доповідав зараз в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, коли брали людину, яка скоїла тяжкий злочин. Поруч були автоматники. Якщо я не помиляюся, це було вбивство. Російська пропаганда все перекрутила нібито у нас таким чином забирають наших військовозобов'язаних", - розповів секретар РНБО.
Крім того, він попередив, що рівень ІПСО від Росії буде рости в геометричній прогресії, і закликав українців дуже уважно треба ставитися до всієї інформації в месенджерах.
Мобілізація в Україні - що відомо
Мобілізація в Україні відбулася 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення. В першу чергу армії потрібні були люди, які мали бойовий досвід.
При цьому глав управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач відзначив, що мобілізують тих, хто може працювати з новими зброєю, яку надають партнери України.
Також Українцям нагадали, що військовозобов'язані, які порушують правила військового обліку, притягуються до відповідальності за статтею 210 кодексу України Про адміністративні правопорушення.