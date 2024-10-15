Заступник командира штурмового батальйону також наголосив що робота з рекрутингу в бойових бригадах немає нічого спільного з мобілізацією через ТЦК.

Заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко прокоментував ефективність роботи ТЦК під час мобілізації в Україні.

В етері телемарафону він наголосив, що робота з рекрутингу в бойових бригадах немає нічого спільного з мобілізацією через ТЦК. Адже в першу чергу до людей намагаються донести умови і реальний стан речей на службі для того, щоб вони самостійно ухвалили рішення вступити до тієї чи іншої бригади.

За словами військового, доволі складно коментувати роботу ТЦК та СП, тому що за кілька днів перебування в Києві він дійсно побачив на вулиці дуже багато людей, які ніяк не відчувають того напруження, що відбувається на фронті.

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"Але при цьому, бачити як людей ловлять і силоміць кудись змушують іти до ТЦК – це також точно не є нормальним принципом. Тому важко коментувати, зважаючи на те, що я зовсім нещодавно повернувся з бойового підрозділу. Ми намагаємося працювати над залученням людей на добровільній основі, щоб це було саме їхнє рішення", – підкреслив він.

Також Тарасенко розповів, що нове рішення Міноборони про рекрутинг до підрозділів в обхід ТЦК стосується і 5-ї окремої штурмової бригади, де він служить. Ця система в них вже запрацювала. Механізм показує себе дуже робочим, а для рекрута дає впевненість в тому, що все пройде саме так, як йому було обіцяно.

"Звісно, є насправді багато бенефітів від такого впровадження. Перш за все, що людина жодної хвилини не ступає ногою на територію ТЦК. Тобто, коли вона виявляє бажання вступити до такої частини, вона приходить в рекрутинговий центр будь-якими каналами зв’язку. Зв’язується з представниками бригади, одразу отримує направлення на ВЛК там де їй дійсно зручно це зробити. І після того, як людина проходить військово-лікарську комісію одразу зараховується до списків військової частини. Після цього моменту її вже не можуть якимось довільним рішенням когось – на будь-якому рівні – перевести в іншу військову частину", – пояснив Олексій Тарасенко.

Мобілізація в Україні: ви могли це пропустити

Народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що командирам бойових підрозділів потрібно поповнення на фронті. І нещодавні рейди ТЦК є нагадуванням про це.

Нагадаємо, що днями після концерту гурту "Океан Ельзи" у Києві біля Палацу спорту співробітники ТЦК з поліцією чекали на відвідувачів і перевіряли документи у чоловіків. Кількох чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали й відвезли у ТЦК. Також рейди відбулися в інших містах

Варто зазначити, що на початку жовтня Кабмін ухвалив постанову, розроблену Міністерство оборони України, відповідно до якої відтепер військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які виявили бажання служити добровільно, без звернення до ТЦК та СП.

Командири військових частин отримують повноваження безпосередньо видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби та ⁠комплектувати бойові частини добровольцями. Перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генштаб ЗСУ.

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