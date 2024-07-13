За ухилення від оновлення військово-облікових даних можуть застосовувати штраф у розмірах від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень.

Всі військовозобов'язані, які не оновлять дані до 16 липня, автоматично стають ухилянтами і підпадають під штрафні санкції.

Такою інформацією в ефірі "Київ24" поділився народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Федієнко. "Але ТЦК повинно провести відповідні юридичні, процедурні дії з кожним військовозобов'язаним громадянином. Ті люди, які з певних причин не змогли оновитися до 16, можуть прийти пізніше та оновитися. Якщо вони оновляться - у тому ж Адміністративному кодексі виписано, що на таких людей не накладається адміністративний штраф. Оскільки ці люди самі усунули адміністративне правопорушення", - пояснив Федієнко.

Важливі новини України про штрафи

18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію. Відповідно до нього, усі військовозобовʼязані громадяни віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити свої військово-облікові дані. Цей термін добігає кінця 16 липня. І за ухилення від оновлення військово-облікових даних можуть застосовувати штраф у розмірах від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень.

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Однак, деякі категорії військовозобов'язаних можуть уникнути штрафу. Зокрема, за умови, що людина надасть документи або інші підтвердження, що доводять неможливість оновлення даних упродовж 60 днів.

У Міноборони пояснили, що 17-річних, які ще не стали на військовий облік, можуть оштрафувати. Там наголосили, що штрафи є доволі великими.

Мобілізація в Україні - інші важливі новини

Напередодні заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив, що після набрання чинності закону про мобілізацію, добровольців у війську стало більше. Зокрема, це підштовхнуло частину людей до прийняття рішення йти в армію та до вибору підрозділу, поки за них це не зробив хтось інший.

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