Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації.

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють запровадження механізмів для демобілізації з військової служби, а також звільнення в запас військових строкової служби. Про це повідомив член комітету, представник Президента у ВР Федір Веніславський.

"Це найбільш складні питання, які обговорюються на рівні комітету. Були різні пропозиції. Після завершення якого строку військової служби за мобілізацією громадянин матиме право бути звільненим за демобілізацією. Але я неодноразово зазначав, що коли йде повномасштабне вторгнення, у світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації", – сказав він під час брифінгу.

Водночас він підкреслив, що люди, які з перших днів повномасштабної російсько-української війни перебувають у складі Сил безпеки і оборони України, мають "розуміти якісь орієнтири в їхній подальшій службі".

Відео дня

"Ми це питання обговорюємо. Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Але це питання ми все ще обговорюємо", – наголосив Веніславський.

Він також зауважив, що комітет розглядає питання звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Так, чинне українське законодавство, яке регламентує питання проходження військової служби і виконання військового обов’язку, не передбачає звільнення в запас строковиків під час дії правового режиму воєнного стану.

"Ми частково врегулювали це питання влітку минулого року, де передбачили можливість особі перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання також обговорюється. Але на даний момент я не можу сказати, що вже є вирішення – глобальне чи загальне – цього питання", — резюмував він.

Демобілізація військових в Україні

Наприкінці листопада 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українські військовослужбовці-строковики, у яких завершився термін служби, будуть демобілізовані. Він зауважив, що відповідне питання обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Водночас командир батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади швидкого реагування Нацгвардії України Петро Кузик вважає, що найближчим часом демобілізації не буде. На його думку, "станом на сьогодні в нас немає тих, хто міг би замінити".

Вас також можуть зацікавити новини: