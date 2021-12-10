Загалом шахрайка отримала від постраждалої 45 тисяч доларів.

У Білій Церкві аферистка, яка називала себе "матушкою", під приводом допомоги з повернення боргу видурила у знайомої кошти.

Про це йдеться у рішенні Білоцерківського міськрайонного суду за 8 листопада.

Читайте такожПоліція викрила банду, що накрала мільйон гривень з карт українців Так, жінка протягом чотирьох років збирала на місцевому ринку чималі суми грошей для допомоги дитячому будинку, представляючись усім матушкою Святопокровського монастиря. Але шахрайка заробляла не лише благодійністю, а ще й пропонувала відвідувачам замовляти у неї молитви за здоров’я та упокій родичів.

Псевдомонахиню вдалося викрити, коли вона ошукала знайому на 45 тисяч доларів.

Читайте такожНа Київщині підпільна криптоферма вкрала електроенергії на 3,5 мільйона гривень (фото)Після отримання другої суми "черниця" ще приходила на ринок, але коли потерпіла стала наполягати на поверненні коштів, шахрайка зникла і врешті перестала виходити на зв`язок. Потерпіла власними силами стала розшукувати обвинувачену. Після звернення постраждалої до поліції "черниця" знову з’явилася на ринку та намагалася переконати, що не брала гроші. Їй запропонували повернути кошти, але вона заперечувала що їх брала.

Проти псевдочерниці розпочали кримінальне провадження. Коли ж справу передали в суд, то вона пів року не з’являлася на засідання, а під час розгляду справи своєї вини не визнала.

Попри це жінку визнано винною, вироком суду її ув’язнено на 10 років. Також, на користь потерпілої з шахрайки було стягнуто 1 мільйон 171 тисячу гривень матеріальної та 100 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині шахрайка залякала дівчину "прокляттям" та ошукала її майже на 200 тисяч гривень. Так, дівчина сама привела до свого будинку незнайому жінку. Шахрайка заявила, що рідним потерпілої начебто загрожує смерть, адже на усі цінні речі сім’ї наклали "прокляття".

Жертва отямилася лише увечері, хоча гроші зі схованки зникли ще до обіду. Потерпіла майже не пам’ятає деталей спілкування зі своєю "рятівницею", а також не може згадати, як вона виглядала.

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Автор: Екатерина Малюга