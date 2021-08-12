На відео можна бачити, що суперників намагалися розняти колеги.

У місті Біла Церква Київської області сталася бійка між правоохоронцями.

Відео інциденту опубліковано в Facebook-спільноті Police Control Ukraine.

На кадрах можна бачити, що двоє поліцейських б'ються прямо біля патрульного автомобіля. Суперників намагаються розняти колеги.

У коментарях користувачі іронізують над ситуацією – пропонують копам використовувати табельну зброю і задаються питанням: "куди дзвонити, якщо поліція б'є поліцію?".

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Раніше в Мелітополі Запорізької області пенсіонерки накинулися на компанію підлітків через гучну музику. Про інцидент розповіла мама одного з хлопчиків в місцевому пабліку melitopol в Instagram.

За словами жінки, інцидент стався 9 серпня на вул.Осипенка. Підлітки вийшли у двір з портативною колонкою і включили музику. Це не сподобалося сусідським бабусям, і вони почали лаяти дітей.

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Автор: Дмитро Захаров