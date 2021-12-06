Потерпіла злякалася "пророцтв" незнайомки й не помітила, як з будинку зникли усі заощадження.

У Тернопільській області розшукують шахрайку, яка викрала у 21-річної дівчини понад 170 тис. грн, залякавши її смертельним "прокляттям".

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції області.

Потерпіла та зловмисниця зустрілися у Тернополі. Потім обидві поїхали на таксі до села Підгайчики, де мешкає жертва аферистки.

Дівчина сама привела до свого будинку незнайому жінку. Шахрайка заявила, що рідним потерпілої начебто загрожує смерть, адже на усі цінні речі сім’ї наклали "прокляття".

Читайте такожШахраї оформили кредит через "Дію": міністр розкрив злочинну схемуЖертва отямилася лише увечері, хоча гроші зі схованки зникли ще до обіду. Потерпіла майже не пам’ятає деталей спілкування зі своєю "рятівницею", а також не може згадати, як вона виглядала.

3 грудня дівчина звернулася до правоохоронців. Вона повідомила, що незнайомка винесла з її помешкання усі заощадження - 170 тис. грн.

"Під час оперативних заходів поліцейські отримали зображення з камери спостереження, проте обличчя зловмисниці на ньому не видно. Тому правоохоронці звертаються до всіх, хто міг бути свідком тієї події, надати інформацію, яка б допомогла встановити особу лиходійки", – йдеться в повідомленні поліції.

Раніше повідомлялося, що в Одесі суддя покарав злодюжок читанням творів Тараса Шевченка, Марка Твена і Джека Лондона.

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Автор: Марта Гичко