"Допоможіть захистити Україну і наш український Нью-Йорк", закликали хлопці та дівчата з Донеччини.

Представники ГО "Ініціативна молодь українського Нью-Йорка" звернулися до політиків та дипломатів з проханням сприяти захисту України.

Ролик опублікували на сторінці в Facebook.

Хлопці та дівчата з прифронтового містечка нагадали про історію Нью-Йорка на Донеччині і його перейменування.

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Вони нагадали, що останні 7 років селище живе на лінії фронту російсько-української війни і наголосили:

"Сьогодні лінія оборони Європи проходить тут, в Україні, біля Нью-Йорка. І ми просимо вас зробити все можливе, щоб зберегти тут мир і перспективи на розвиток!".

Молодь акцентувала, що хоче жити в мирі і розвивати український Нью-Йорк, і попросила про допомогу у цьому.

"Ми просимо всіх політиків, дипломатів, всіх людей доброї волі підтримувати Україну, її обороноздатність. Українці готові захищати свою країну і самостійно вирішувати її долю. Допоможіть захистити Україну і наш український Нью-Йорк!", - кажуть хлопці та дівчата на відео.

Також представники ГО подякували урядам і парламентам демократичних країн, які підтримують Україну, та українцям за кордоном, які захищають інтереси України у всьому світі.