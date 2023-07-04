Правоохоронці намагаються отримати персональні дані чоловіка.

Напередодні в столиці розгорівся мовний скандал – працівник магазину в Деснянському районі відмовився перейти на українську в розмові з клієнтом і заявив, що "Київ – це російськомовне місто". Сьогодні до магазину завітали правоохоронці, однак згаданого працівника тут вже не знайшли.

Як ТСН розповіли в поліції Деснянського району, чоловік раптово і без пояснень написав заяву на звільнення.

"Правоохоронці поспілкувалися з адміністратором закладу. Як з’ясувалося, охоронець одразу після конфлікту з відвідувачами написав заяву про звільнення і, нічого не пояснюючи, покинув приміщення магазину", – розповіли у поліції.

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Правоохоронці намагаються отримати персональні дані чоловіка, аби зв’язатися з ним для отримання роз’яснень.

"Щойно ми отримаємо його дані, то поцікавимося у нього – що це було і як саме. Охоронцю доведеться пояснити свої слова. Ситуацію тримаємо на контролі", – зазначають в поліції.

Мовний скандал в київському "Конфіскаті"

Днями в соцмережах було поширено відео з магазину "Конфіскат" неподалік станції метро "Лісова" в Києві. На записі можна побачити, як охоронець звертається до клієнтів російською. Його просять перейти на українську, та охоронець відмовляється дотримуватися норм закону про мову і каже, що "Київ – російськомовне місто". Ситуація набула розголосу і привернула увагу правоохоронців.

Нагадаємо, в січні 2021 року набула чинності стаття 30 Закону про мову, згідно з яким всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою, однак можуть переходити на іншу мову на прохання клієнта.

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