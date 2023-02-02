Жінку звільнили зі столичного університету.

Викладачка Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ) у Києві на зауваження студентів перейти на українську почала дорікати, чому ті не на фронті.

Аудіо нібито запису розмови викладачки в аудиторії з'явився напередодні у соцмережі. "Чуєте якийсь дивний звук на цьому відео? А це одна з викладачок КНТЕУ пробиває дно, коли її попросили надавати матеріал лекції українською", - написали студенти.

Під час розмови жінка стверджувала, що вона – російськомовна. Крім того, звинувачувала студентів, чому вони разом зі своїми україномовними батьками "не на фронті".

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"То їм не це, те їм не те… з першого заняття", - образилась викладачка.

Далі вона звернулась до "совісті" студентів: "Ваші батьки вдома разом з вами? Хто з ваших батьків в окопах? А самі ви чому тут? Чому не на фронті? 18 років вам є? Чому ви не у добровольцях? У мене до вас питання: ось я, російськомовна, хочу запитати в україномовних: чому ви сидите вдома? Ваші батьки чому вдома сидять?".

Адміністрація вишу вже відреагувала на поведінку своєї викладачки: "Колектив університету засуджує такі дії викладача. Адміністрацією університету прийнято рішення про її звільнення".

Російська мова в Україні – що змінилось після вторгнення РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців переглянули свої погляди на російську культуру та ставлення до російської мови.

Згідно з останнім опитуванням, понад половина українців більше не вважають російську мову важливою для України. "За" висловилися й респонденти, які у житті спілкуються російською.

Разом з тим у містах та селах продовжується дерусифікація назв вулиць, пам’ятних місць, архітектурних пам’яток. Школи обласних центрів, зокрема й Києва, відмовляються від мови-окупанта.

Однак, попри російську агресію, досі фіксуються нові випадки утисків україномовних.

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