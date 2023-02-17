Обурена жінка зняла інцидент на відео та звернулася у поліцію.

В одному із закладів Одеси розгорівся мовний скандал - відвідувачці відмовили в обслуговуванні українською.

Власник закладу заявив, що вижене відвідувачку із свого кафе, а відмову обслуговувати клієнтку українською пояснив тим, що погано нею володіє. Жінка зняла інцидент на відео та розповіла деталі прикрої історії.

На кадрах з кафе Cafe de Fleur видно, що власник кафе особисто вийшов в зал до відвідувачки, вступив з нею у конфлікт через мову обслуговування, а згодом взагалі заявив, що це його приватна власність, тому обслуговувати українською тут нікого не будуть.

Відео дня

"Я можу і відмовити в обслуговуванні. Я господар кафе", – відповів власник на прохання спілкуватися українською мовою.

За словами чоловіка, у школі його вчили російською, а українську він "знає погано". На відео також видно, що меню закладу російською.

Після цього відвідувачку попросили піти із закладу, бо він нібито вже закривається. Обурена жінка вийшла з кафе, але не стала миритися з цією ситуацією. Вона викликала поліцію та написала заяву.

Ситуацію навколо кафе прокоментувала представниця мовного омбудсмена в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк. Вона нагадала, що відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" обслуговування за замовчуванням повинно бути державною мовою.

"Ще раз: обслуговування українською в українських закладах (і приватних зокрема) це не примха клієнта, а вимога чинного законодавства. За порушення якої, між іншим, передбачена адміністративна відповідальність. Виганяти клієнтку із закладу за прохання обслуговувати державною - це більше, ніж просто порушення законодавства. Гадаю, власник кафе сьогодні сповна відчув реакцію суспільства на подібне", - зазначила Вітко-Присяжнюк.

Представниця мовного омбудсмена також нагадала, що інцидент не залишився непоміченим в секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови. "Ми вже вживаємо відповідних заходів щодо безпосереднього порушника. Про результати проінформую вже згодом", - додала вона.

Мовні скандали в українських закладах

Ще до війни українські заклади періодично порушували закон щодо обслуговування українською мовою за замовчуванням. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну такі інциденти теж траплялися, але реакція на них стала в рази різкішою.

Раніше у Вінниці ресторан італійської кухні потрапив у мовний скандал через те, що один із офіціантів закладу відмовився обслуговувати клієнтів українською.

Згодом подібна ситуація сталася у Харкові. Там власник кафе назвав україномовних "рагулями" та відмовився їх обслуговувати державною мовою.

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