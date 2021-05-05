На сьогодні у "червоній" зоні епіднебезпеки залишаються шість областей України.

У "червоній" зоні епідемічної небезпеки залишаються шість областей України.

Про це свідчать опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я дані.

Читайте також"Матимемо шалену захворюваність": лікар попередив про небезпеку "індійського" штаму COVID-19

Так, станом на сьогодні "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено у Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У "помаранчевій" зоні перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області, а у "жовтій" - Київ та Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

Водночас за даними за вчора, 4 травня, у жодному регіоні не перевищено показник госпіталізацій хворих на COVID-19, який має бути менш ніж 60 на 100 тис. населення.

Разом з тим відомо, що Черкаська область опинилася на межі попадання в "червону" зону карантину.

Станом на ранок 5 травня 2021 року в Україні було зафіксовано 2576 нових випадків COVID-19. Також за минулу добу госпіталізували 1671 особу. Одужали 7728 осіб. Летальних випадків зареєстровано 161.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2090986 осіб. Одужали 1697358 осіб. Летальних випадків зафіксовано 45077.

Карантин в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи