У "червоній" зоні епідемічної небезпеки залишаються шість областей України.
Про це свідчать опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я дані.
Читайте також"Матимемо шалену захворюваність": лікар попередив про небезпеку "індійського" штаму COVID-19
Так, станом на сьогодні "червоний" рівень епіднебезпеки встановлено у Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
У "помаранчевій" зоні перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області, а у "жовтій" - Київ та Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
Водночас за даними за вчора, 4 травня, у жодному регіоні не перевищено показник госпіталізацій хворих на COVID-19, який має бути менш ніж 60 на 100 тис. населення.
Разом з тим відомо, що Черкаська область опинилася на межі попадання в "червону" зону карантину.
Станом на ранок 5 травня 2021 року в Україні було зафіксовано 2576 нових випадків COVID-19. Також за минулу добу госпіталізували 1671 особу. Одужали 7728 осіб. Летальних випадків зареєстровано 161.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2090986 осіб. Одужали 1697358 осіб. Летальних випадків зафіксовано 45077.
Карантин в Україні: що відомо
- МОЗ: найближчими днями "червону" зону карантину можуть покинути ще чотири області
- "Матимемо шалену захворюваність": лікар попередив про небезпеку "індійського" штаму COVID-19
- У коронавірусу щотижня з'являються дві нові мутації - інфекціоніст
- Кінець локдауну й вихідним: опубліковано фото переповненої станції метро в Києві
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram