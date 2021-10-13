З якихось причин в унітазі "живе" шланг, яким зливають воду з труб.

Мешканці Дніпра поскаржилися на жахливий стан туалету в одному з навчальних закладів міста. Мало того, що вся кімната обклеєна дивними правилами, так і сам унітаз неможливо використовувати за призначенням.

Фото туалету, який прозвали "музеєм фільму жахів", опублікували в місцевому Telegram-каналі.

Так, в одному з навчальних закладів Дніпра діти навряд чи зможуть справити свою нужду. Унітаз "окупував" шланг, яким зливають воду з труб. Навряд чи дитина, яка хоче використати туалет за призначенням, зможе перекрити кран і витягнути шланг без допомоги дорослих.

Крім цього, в туалеті встановлені дивні правила. Адміністрація навчального закладу або ж його технічний персонал встановили для учнів заборони. На жалюзі біля вікна висить аркуш, на якому надруковано, що їх чіпати не можна. Також охочим справити нужду важливо не забувати "натиснути кнопку" - швидше за все, мова йде про змив в унітазі.

Читайте такожКияни знайшли в оселедці з магазину черв'яків-паразитів (відео)Користувачів мережі обурив "туалет з фільму жахів". На думку коментаторів - шланг може виконувати відразу три функції: зливати воду з труб, замінювати зливний бачок і "відлякувати" всіх охочих справити нужду.

В якому саме навчальному закладі знаходиться показаний на фото туалет - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в мережі показали "зручності" в гуртожитку Київського вишу, на це керівництво відповіло досить різко. Умови, як зазначили студенти, там гірші, ніж у в'язниці.

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Автор: Віолетта Орлова