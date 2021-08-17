Оглянути кімнати перед заселенням адміністрація гуртожитку не дозволяє.

У мережі показали, в яких умовах проживають студенти 11-го гуртожитку Національного авіаційного університету.

Кадри з кімнат і санвузлів опублікував столичний Телеграм-канал "Київ без цензури".

"Традиційне для кінця серпня явище - скарги на умови в гуртожитках. Цього разу під приціл потрапив гуртожиток НАУ. Обстановка там, кажуть, гірше, ніж у в'язниці, та ще й платити доводиться", - йдеться в публікації.

У коментарі ТСН.uа адміністрація гуртожитку підтвердила відсутність ремонту протягом довгих років. За можливості студентам радять селити не в гуртожитку.

"У нашому гуртожитку капітального ремонту не було з 1986 року. Сантехніка наша просто в жахливому стані. І якщо в кімнатах ще більш-менш, оскільки самі батьки там роблять ремонти, то до сантехніки ніхто не полізе. Чи не будуть же батьки труби міняти. Коли той капітальний ремонт буде - невідомо, нам нічого не говорять", - розповіли в адміністрації.

Вартість проживання в гуртожитку - 520 гривень на місяць, студенти платять одразу за п'ять - 2600 гривень.

"Якщо вас влаштовує - приїжджайте, заселяйтеся в порядку живої черги. Але попередній огляд робити не можна. Це гуртожиток, а не музей, ніхто вас водити-показувати не буде. У нас просто немає на це часу. Якщо вас лякають такі умови й у вас є така можливість, то селіть дитину до родичів або на квартиру", - різко відповіли в гуртожитку.

Як повідомляв УНІАН, у гуртожитки львівських вишів рекомендують заселяти тільки вакцинованих від СOVID-19 студентів.

Автор: Іван Бойко