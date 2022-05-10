Низка заборон діє в межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів області.

На території Чернігівської області поблизу кордону запровадили додаткові тимчасові режимні обмеження.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Зокрема, у межах Корюківського, Чернігівського, Новгород-Сіверського контрольованих прикордонних районів Чернігівської області (до 20 км від державного кордону) заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів;

проведення робіт поза населеними пунктами з 21:00 до 06:00;

здійснення будь-яких польотів безпілотних літальних апаратів;

проведення різного роду відпочинку;

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах;

носіння військової форми одягу цивільним населенням.

Як повідомляв УНІАН, у квітні воєнний стан в Україні, запроваджений після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, продовжили до 25 травня 2022 року.

Під час воєнного стану в країні допускається особливий режим в'їзду та виїзду, обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Встановлюється комендантська година.

Також на період воєнного стану можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

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