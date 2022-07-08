Отриману від зрадника інформацію окупанти використовували для планування первинних та повторних ракетних обстрілів Дніпропетровщини.

У Нікопольському районі Дніпропетровської області викрили чоловіка, який за гроші служив коригувальником вогню в російських окупантів.

Під час огляду у нього виявлено та вилучено мобільний телефон, який використовувався для протиправної діяльності, йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у період з лютого по червень цього року чоловік за обіцяну грошову винагороду систематично передавав представникам РФ за допомогою месенджерів Viber та Telegram інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, особового складу та позицій ЗСУ, переміщення військової техніки на території міста Запоріжжя та Дніпропетровської області.

Також він надавав інформацію стосовно результатів вже здійснених обстрілів таких об’єктів. Отримана від підозрюваного інформація використовувалась росіянами для планування первинних та повторних ракетних обстрілів таких об’єктів.

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня СБУ затримала коригувальника обстрілів російських окупантів на Харківщині.

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