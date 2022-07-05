Зрадник проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб РФ.

В Харківській області Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб. Він проводив розвідувальну діяльність для ворога, а отримані дані використовувалися для коригування обстрілів в регіоні.

Про проведену операцію СБУ написала у дописі на своєму офіційному сайті.

"В ході оперативно-слідчих заходів встановлено, що 41-річний чоловік збирав і передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки і укріплень, зведених в області", — повідомили в Службі безпеки України.

Співробітники СБУ провели обшук у помешканні злочинця. Бійці виявили 3 мобільних телефони з доказами протиправної діяльності, а також блокноти і зошити з розвідувальними даними.

Зловмисника затримали: його судитимуть за статтею 2 Кримінального кодексу України (Державна зрада в умовах воєнного стану). Зрадника чекає або довічне ув'язнення з конфіскацією майна, або 15 років в'язниці. Наразі тривають слідчі дії щодо виявлення всіх осіб, причетних до агентурної роботи.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, СБУ розповіла про ще одну аналогічну операцію. В Одеській області затримали коригувальника вогню, який повідомляв про пересування військових вантажів через Білгород-Дністровський район і доповідав про результати ударів по залізничному мосту.

А 4 липня на Миколаївщині затримали відразу трьох агентів РФ. Вони розвідували позиції Збройних сил України на півдні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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