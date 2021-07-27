Правозахисники наголошують, що це загрожує нацбезпеці України, та закликають український уряд протидіяти такому впливу.

На Херсонщині радіо російської окупаційної влади мовить як мінімум на 34 радіочастотах.

Як повідомляє Кримська правозахисна група (КПГ) за результатами моніторингу FM-мовлення, проблеми з перекриттям українського FM-радіосигналу російськими станціями існують в усіх 19 населених пунктах півдня Херсонської області, де побували правозахисники.

Зокрема, українське радіомовлення потерпає від перекриття російськими станціями у таких населених пунктах як Щасливцеве, Генічеська гірка, Генічеськ, Чонгар, Миколаївка, Новоолексіївка, Маячка, Новотроїцьке, Громівка, Новомиколаївка, Строганівка, Григорівка, Чаплинка, Мирне, Каланчак, Олександрівка, Хорли, Роздольне, Скадовськ.

Також блокування українських радіостанцій зафіксовано на підконтрольній території України безпосередньо поблизу КПВВ “Чаплинка” і “Чонгар”.

"В цих містах та селах окупаційні органи РФ повністю або частково захопили як мінімум 34 радіочастоти. На цих частотах мовлять 37 різноманітних російських радіостанцій. Найбільше покриття в цьому регіоні мають російські станції "Маяк" та "Море". Ці станції використовують водночас декілька українських частот. До того ж російський сигнал перекриває українські станції, що мають ліцензії на мовлення на цих частотах в цьому регіоні", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що мовлення окупантів в деяких містах і селах доволі потужне, сигнал розбірливий і якісний, а на українських частотах тут мовлять такі самі станції, що й в окупованому Криму.

На Херсонщині на різних частотах у різних населених пунктах вільно мовлять ще наступні російські станції: "Супутник", "Крим", " Русскоє радіо", радіо "Росія", радіо "Джаз", радіо "Денс ФМ", радіо "Кісс ФМ", "Крим 24", "Ретро ФМ", "Європа+", "Наше радіо", радіо "Дача", радіо "Віра", радіо "П’ятниця", "Дорожне радіо" та радіо "Релакс".

"Ситуація ускладнюється тим, що в цьому регіоні також доступний якісний сигнал російського телебачення. Водночас якість мобільного інтернету українських операторів у деяких селах незадовільна. З цієї причини українці, які мешкають у цьому регіоні, фактично позбавлені нормального доступу до українського інформаційного поля. А у той самий час російське телерадіомовлення пропонує їм якісний сигнал кількох теле- і радіостанцій, що мовлять з окупованого Криму", - розповіли правозахисники.

За їхніми словами, якість окупаційного мовлення на півночі Криму й на півдні Херсонщини останнім часом суттєво зросла через роботу нової телерадіовежі, яку окупанти обладнали нещодавно біля КПВВ "Чаплинка".

"Усе це є реальною загрозою національній безпеці України. Уряд України має розробити й терміново розпочати ефективну протидію значному культурно-інформаційному впливу РФ у Херсонській області", - наголосили у КПГ.

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Автор: Антоніна Доломанжи