Зауважується, що місто масових заходів на День Незалежності не влаштовує.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, через що перекривають Хрещатик на тиждень.

КМДА інформує у своєму Telegram, що місто не влаштовує масових заходів на День Незалежності. А на Хрещатику буде розміщена виставка залишків ворожої техніки.

"Як поінформували міську владу листом з Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки", - йдеться у повідомленні.

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У звʼязку з цим, повідомляє КМДА, від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Україна готується святкувати День Незалежності

Як повідомляв УНІАН, раніше Київська міська військова адміністрації попередила водіїв, що протягом восьми днів у центрі міста буде перекрита ділянка дороги. Зазначалось, що це пов’язано "з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва".

Обмеження діятиме з 23:00 20-го серпня до 23:30 28-го серпня.

Як відомо, у Головному управлінні розвідки допускають провокації РФ чи завдання ударів на День Незалежності України, оскільки символи української державності є сильним подразником для росіян. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов закликав бути пильними та не панікувати, причому не тільки у святкові, а й у інші дні.

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