Житлом забезпечили ще 320 осіб.

На Львівщині побудували вже друге модульне містечко для внутрішньо переміщених осіб, розраховане на понад 300 осіб.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Встановили 80 будиночків, розраховані вони на 320 осіб. Ми розуміємо, що у порівнянні з кількістю вимушених переселенців на Львівщині, а зараз в області проживає 300 тисяч ВПО, і це лише ті, хто зареєструвався, – ці цифри здаються незначними – однак це лише початок", - зазначив він.

За словами голова ОВА, найближчим часом такі містечка крім Львова з’являться також у Стрийській, Судововишнянській та Добротвірській громадах.

"Це дах над головою для близько півтори тисячі наших співгромадян", - зауважив він.

Крім цього, планують ремонтувати та переобладнувати вже наявні приміщення, викуповувати готове житло.

Як писав УНІАН, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що держава викуповуватиме житло для тимчасового проживання таких сімей. Також будуть ремонтувати об'єкти житлового фонду, щоб там розселяти людей. Цього року планують надати понад 53 тисячі квартир для тимчасового проживання 186 тисяч вимушених переселенців.

20 квітня у Львові відкрили перше модульне містечко. В ньому розмістилися понад дві сотні людей, які втратили дім через війну.

Понад 300 контейнерних будиночків для України безоплатно передала Польща.

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