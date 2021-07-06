Чоловік, схожий на українського президента, помічений на фрегаті Virginio Fasan.

На навчаннях Sea Breeze-2021, які проходять у Чорному морі, помітили військового, дуже схожого на президента України Володимира Зеленського.

На італійському фрегаті Virginio Fasan, який бере участь у навчаннях, помітили чоловіка, якого можна сплутати з українським президентом. Однак на знімку не Зеленський, а італійський матрос, повідомляє Страна.

Видання зазначає, що це не перший випадок виявлення чоловіка, схожого на Зеленського. Так, наприклад, користувачів соцмереж насмішило фото, де людина, схожа на президента України, їде в метро.

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Після цього журналісти з'ясували, що двійник Зеленського з метро Москви виявився маляром-узбеком Умідом. Чоловік розповів, що його часто впізнають на вулиці, а на роботі жартома називають Зеленським. За словами Уміда, раніше він не знав, хто такий Володимир Зеленський. Але друзі ще в 2017 році розповідали, що є такий зовні схожий на нього гуморист. А ось коли він став президентом, Умід подивився з ним відео і також помітив схожість.

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Автор: Іван Бойко