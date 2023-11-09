Офіцер без відповідного на це дозволу взяв вісім ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2".

Державне бюро розслідувань повідомило підозру офіцеру з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову.

У повідомленні ДБР прізвище фігуранта справи не вказується. Водночас джерела в правоохоронних органах раніше повідомляли, що йдеться про полковника Тімченка.

"Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість із них у подарунковий дерев'яний ящик і поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження", - повідомляє ДБР.

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У ДБР зазначають, що цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Офіцеру повідомлено про підозру в придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).

Загибель помічника Залужного - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув.

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомляла, що за версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм.

Сапьян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії: вбивство на замовлення спецслужб РФ; вбивство на ґрунті неприязних відносин; спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

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