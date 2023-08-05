Разом з керівником відділу КМВА він за гроші переправляв військовозобовʼязаних через кордон.

У Києві затримали і повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - йому інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний разом з начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян. За таку послугу вони отримали 30 тис доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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Звертається увага, що напередодні начальнику управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації, повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 1,8 млн грн.

Посадовець КМВА за гроші допомагав чоловікам втекти за кордон - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в ОГПУ повідомили, що затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації. Його викрито в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Тоді зазначалось, що посадовець вступив у змову з поки невстановленими працівниками центрів комплектування та соціальної підтримки на території міста Києва. Вони мали повноваження виготовляти документи про зняття громадян з військового обліку.

Правоохоронцями задокументовано було декілька випадків видачі фіктивних документів. Організатора схеми затримано під час одного з таких інцидентів.

В ході обшуків за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації вилучено понад 48 тис. доларів США та 5 тис. євро.

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