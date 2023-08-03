В ході обшуків за місцем проживання фігуранта, в РЦК, КМВА вилучено понад 48 тис. доларів США та 5 тис. євро.

Правоохоронці затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації. Його викрито в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора. За даними слідства, посадовець вступив у змову з поки невстановленими працівниками центрів комплектування та соціальної підтримки на території міста Києва. Вони мали повноваження виготовляти документи про зняття громадян з військового обліку.

У подальшому посадовець зустрівся зі своїм знайомим, який повідомив йому про необхідність виїзду за кордон разом із своїми партнерами. Вони хотіли виїхати за межі України для обговорення питання отримання волонтерської допомоги від контрагентів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Йшлося про необхідність отримати документи про виключення з військового обліку та непридатність до військової служби.

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"Ціна "послуги" становила 10 тис. доларів США для одного клієнта. За ці гроші учасники схеми пообіцяли оформити фіктивні документи для трьох осіб", - інформує Офіс генпрокурора.

Як зазначається, правоохоронцями задокументовано декілька випадків видачі фіктивних документів. Організатора схеми затримано під час одного з таких інцидентів.

В ході обшуків за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації вилучено понад 48 тис. доларів США та 5 тис. євро.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряється причетність до вчинення злочину посадовців одного із київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших осіб.

Ухиляння від служби та незаконний виїзд за кордон

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні діє воєнний стан, на час якого заборонено виїзд за межі країни чоловікам віком 18-60 років (за винятком певних категорій, зокрема, непридатних для військової служби, військовозобов'язаних з трьома неповнолітніми дітьми, осіб, які доглядають людей з інвалідністю і т.п.

При цьому правоохоронні органи періодично інформують про викриття незаконних схем переправлення військовозобов’язаних чоловіків за межі України.

Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила, що в Україні існують "сірі" та "чорні" схеми ухилення від служби у ЗСУ. До першої категорії належить отримання фіктивної довідки із залученням військкоматів, військово-лікарських комісій. Водночас "чорними" схемами Сапьян називає справи з перетином кордону.

Про одну з останніх масштабних операцій правоохоронців повідомили в ОГПУ 1 серпня. В рамках досудового розслідування правоохоронці провели майже 100 обшуків в 11 областях країни.

Слідство встановило, що службові особи районних військкоматів спільно з членами військово-лікарської комісії за посередництва третіх осіб налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків призовного віку непридатними до військової служби за станом здоров’я. У подальшому їх знімали з військового обліку. Зазначається, що така послуга в середньому коштувала 6000 доларів.

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