Кошти пішли на організацію функціонування могили, найбільшої синагоги в Україні, забезпечення безпеки та інше.

На організацію паломництва послідовників брацлавського хасидизму в Умані з нагоди Рош а-Шана витрачено 10 мільйонів гривень.

Про це ексклюзивно Об'єднаній єврейській общині України повідомили у Фонді ім. Рабі Нахмана. Йдеться про витрати фонду та інших пов'язаних структур.

Кошти витрачені на організацію функціонування могили, найбільшої синагоги в Україні, мікв. Забезпечена Охорона, пожежна безпека, медична допомога.

Крім того, окремою структурою працює безкоштовна їдальня на 12500 місць.

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Святкування Рош а-Шана в Умані

Цього року святкування юдейського нового року (Рош га-Шана) припадає на 6-8 вересня.

Хасиди традиційно приїжджають святкувати його до могили цадика Нахмана в Умані Черкаської області.

Автор: Григорій Бондар