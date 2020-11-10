Правоохоронці провели 9 обшуків, вилучили у фігурантів справи 800 тис. грн, чорнові записи та інші речові докази.

Служба безпеки України викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень і шкіл у Кремінському районі Луганської області.

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Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Організував оборудку у 2018 році "впливовий" бізнесмен із міста Кремінна. До протиправної діяльності він залучив на той час діючого посадовця райдержадміністрації і представників кількох комерційних структур, які спеціалізуються на проектних, ремонтних роботах і торгівлі будівельними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що чиновник забезпечував своїм спільникам перемогу в тендерах на проведення будівельних робіт на соціальних об’єктах району. "Після чого підконтрольне учасникам схеми підприємство-проектант штучно завищувало вартість товарів і послуг у 1,5-2 рази. Будівельні матеріали учасники оборудки закуповували за завищеними цінами у наближених фірм, а різницю переводили у готівку і привласнювали", - повідомляє СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що за час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 млн грн. Зокрема, лише на ремонті дахів п’яти шкіл вони привласнили майже 700 тис. грн. Остаточну суму завданих бюджету збитків встановлюють фахівці.

За даним фактом розпочато провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем організованою групою; легалізація майна, одержаного злочинним шляхом; службове підроблення).

Правоохоронці провели 9 обшуків у Києві та Кремінній за місцями проживання, роботи фігурантів справи та в їхніх транспортних засобах. "Вилучено чорнові записи, 800 тис. грн та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінальної справи", - йдеться в повідомленні.

Наразі організатору та чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

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Автор: Надя Пришляк