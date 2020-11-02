Ініціатори проекту розповідають, що ідея створення «Школа інфо» виникла не випадково, адже в пандемію є великий запит на достовірні дані.

Інститут когнітивного моделювання разом з офісом месенджера Viber нещодавно запустив спільноту «Школа інфо», у якій публікують інформацію про навчання в період пандемії.

За першу добу на спільноту підписалися понад 780 тисяч учасників.

Ініціатори проєкту розповідають, що ідея створення «Школа інфо» виникла не випадково, адже в пандемію є великий запит на достовірні дані, 780 тисяч підписників за одну добу є тому підтвердженням.

«З початком коронавірусної пандемії наша команда запустила проєкт «Коронавірус_інфо» з аудиторією більш ніж 3 млн українців у Viber та Telegram.

Це була відповідь на виклик щодо отримання достовірної інформації про вірус та боротьби з фейками. З початком навчального сезону ми побачили подібний виклик у сфері освіти. Інформації було багато, вона швидко змінювалася, і виникала плутанина. Починається чи ні навчання? Буде воно онлайн чи офлайн? Чи закриють школу? Тому ми створили спільноту, щоб батьки отримували достовірну інформацію про роботу українських шкіл в пандемію прямо у месенджері Viber», - сказав засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

Він підкреслив, що кількість підписників за першу добу сягнула 780 тисяч, що вже є успіхом, доводить актуальність проєкту та зацікавленість українців у цій темі. «Надалі ми плануємо посилювати боротьбу з фейками за іншими напрямами», - додав Березенко.

СЕО Інституту когнітивного моделювання Світлана Павелецька зауважила: «Як мама другокласника, я розумію, наскільки складно знайти зрозумілу інформацію про навчання. Щоб полегшити життя батькам, ми вирішили створити «Школа інфо». У групі публікують освітні новини, рекомендації від вчителів, поради для батьків. Все, що треба знати про навчання в пандемію, - в одній спільноті. Просто і доступно, без зайвої бюрократії та складнощів».

Павелецька підкреслила, що зараз Інститут когнітивного моделювання веде переговори з Міністерством освіти і науки України, аби налагодити ефективну роботу проєкту та підсилити комунікацію у сфері освіти. «У такий спосіб підписники «Школи інфо» зможуть отримувати верифіковану МОН інформацію у своєму смартфоні», - розповідає вона.

У спільноті також публікують інші освітні новини і рекомендації для батьків та учнів. За кожною з рубрик для зручності закріплено окремий колір: блакитні картинки демонструють, що у постах розповідатимуть про важливі нововведення, помаранчеві віжуали супроводжуватимуть поради від учителів, зелені - рекомендації для батьків, червоні - спростування фейкових новин.

Щоб долучитися до спільноти, переходьте за посиланням: https://vb.me/school_info.

Інститут когнітивного моделювання здійснює комунікаційний супровід Мінцифри, МОЗ в питаннях коронавірусу. У партнерстві з Facebook спільною інформаційною кампанією щодо пандемії було охоплено 15 млн українців, а у співпраці з Google - 6,7 млн. ІКМ створив найбільшу в Україні та 4-ту в світі спільноту у Viber та Telegram «Коронавірус_інфо», вона загалом налічує 3,5 млн підписників. Також Інститут запустив інформаційну кампанію #залишайсясвідомим, створив національну платформу безкоштовної психологічної підтримки «Розкажи мені», Viber-спільноту «Школа_інфо».

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Автор: УНІАН