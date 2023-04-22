Їх притянули до адміністративної відповідальності.

Українські прикордонники під час патрулювання річкової ділянки кордону з Угорщиною викрили двох ухилянтів. Вони намагались втекти до сусідньої держави на човні.

"Під час патрулювання річкової ділянки кордону, правоохоронці помітили чоловіків на гумових човнах. Ті гребли веслами в бік сусідньої держави. Прикордонний наряд наздогнав порушників та повернув їх на український берег", - повідомляє Держприкордонслужба у Telegram.

Ухилянтів притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетинання кордону.

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Цікаві випадки ухилення від мобілізації

Нещодавно прикордонники викрили двох чоловіків, які намагалися втекти з України, видаючи себе за підлітків.

Водночас на Одещині чоловік "перевтілився" у жінку.

На Закарпатті ухилянтам на кареті "швидкої" допомагали тікати за кордон. За 3 тисячі доларів США вони доставляли клієнта автівкою "швидкої" в максимальній близькості до лінії кордону і давали подальші вказівки для її перетину.

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