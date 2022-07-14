Після отримання грошей окупанти зникають.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові, погрожуючи зброєю, вимагають від фермерів сплати "податків".

Про це повідомляють в Запорізькій ОВА з посиланням на дані розвідки.

Натомість вони обіцяють надати допомогу зі збором урожаю.

"Погрожуючи застосуванням зброї, вимагають сплати нібито ''податків'' у фермерських господарств, обіцяючи натомість надати допомогу з паливно-мастильними матеріалами та зі збором урожаю", - зазначили у адміністрації.

Однак після сплати "податків" окупанти зникають, не виконавши жодних обіцянок.

"Таким чином, військовослужбовці РФ використовують населення окупованих територій для власного збагачення, вчиняючи незаконні дії та кримінальні правопорушення на території України. Рекетири, мародери та вбивці - ось справжнє обличчя армії Росії", - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія викрала з України зернових і олійних культур на понад $600 мільйонів.

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