Досі діяло розпорядження про початок прийому документів до перших класів з 12 квітня.

У Києві прийом дітей до перших класів планують розпочати у травні.

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Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський у Facebook.

«Хочу заспокоїти усіх батьків майбутніх першокласників - прийом до шкіл розпочнеться в травні. У зв'язку з карантинними обмеженнями ми вимушені призупинити прийом дітей до перших класів шкіл Києва, який мав розпочатися сьогодні. Про нову дату старту прийому ми обов'язково всіх поінформуємо», - зазначив він.

За його словами, місто чекає на стабілізацію ситуації з поширенням коронавірусу.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня у Київській міській держадміністрації повідомили, що з 12 квітня школи Києва розпочнуть прийом документів до перших класів.

7 квітня департамент освіти і науки оприлюднив наказ про призупинення рішення щодо початку такого прийому з 12 квітня.

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Автор: Інна Андаліцька