Сьогодні Нацгвардія має вже у своєму арсеналі 4 сучасні французькі повітряні судна.

Авіація МВС отримала п’ятий в цьому році вертоліт за контрактом з Airbus Helicopters. Він стане четвертим літальним апаратом Н-225, який приступить до виконання бойових завдань підрозділами Національної гвардії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ (МВС). За словами очільника МВС, контракт з французькою компанією Airbus Helicopters на поставку 55 вертольотів успішно виконується – до кінця цього року Україна отримає загалом 28 гелікоптерів в рамках формування та розвитку Системи авіаційної безпеки МВС.

"Сьогодні Нацгвардія має вже у своєму арсеналі 4 сучасні французькі повітряні судна. Їх пілоти пройшли теоретичне і практичне навчання за кордоном", - зазначив Аваков.

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За його словами, гелікоптери виконують завдання з цивільного захисту на території України. "Зокрема, задіяні для оперативного переміщення особового складу Нацгвардії на великі відстані, виконання визначених завдань, евакуації хворих та поранених, пошуково-рятувальних заходів", - зазначив він.

До Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС від французького виробника вже надійшло 14 гелікоптерів:

Два типу Н125 для ДПСУ;

Два типу Н145 для НПУ;

Десять типу Н225 (6 для ДСНС та 4 для НГУ).

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Автор: Ірина Погоріла