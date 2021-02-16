Адвокат Олександр Вознюк нагадав, що підприємство "Національний центр паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів Національного комітету спорту інвалідів України" було зареєстровано ще в 2002 році, як підприємство об'єднання громадян.

Адвокат Олександр Вознюк стверджує, що підприємство "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів Національного комітету спорту інвалідів України", яке було побудовано в Криму до його анексії Росією за кошти українських платників податків, продовжує свою діяльність і перереєстровано в РФ як приватна структура.

Про це він розповів порталу delo.ua.

Вознюк нагадав, що підприємство "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів Національного комітету спорту інвалідів України" було зареєстровано ще в 2002 році, як підприємство об'єднання громадян. Разом з тим земельна ділянка для створення цього центру надавалася рішенням уряду. Його будівництво фінансувалося за кошти державного та місцевого бюджетів.

Після анексії Криму Росією на території країни-агресора було зареєстровано ТОВ "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів" за тією ж адресою, де було зареєстровано і підприємство "Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів Національного комітету спорту інвалідів України" : місто Євпаторія, селище міського типу Заозерне, вулиця Алея Дружби, будинок 1. Єдиним засновником зареєстрованого в Росії ТОВ є Національний комітет спорту інвалідів України.

Але тепер цей центр працює під брендом "Центр спорту "Еволюція", як приватний заклад.

"Пан Сушкевич заявив, що забрали олімпійську базу, де тренувалися люди з інвалідністю в Криму. І нібито він зустрічався з президентом країни-агресора РФ з метою збереження такої бази України, щоб люди, наші олімпійці, там займалися спортом в подальшому. А за фактом це був фарс. Відбулася юридична афера: переписали майно, яке було побудовано за рахунок платників податків України, на російську компанію. Таким чином, обікрали кожного українця", - зазначає Вознюк.

На його думку, це можна розцінювати як державну зраду з боку голови Національного комітету спорту інвалідів України Володимира Сушкевича, і кваліфікувати як заволодіння коштами платників податків шляхом шахрайства. За його словами, українці фактично профінансували будівництво приватного готелю в Криму.

"Кримською базою повинна зайнятися генпрокуратура. СБУ має дати належну правову оцінку", - зазначає адвокат.

Вознюк зазначає, що цей випадок знову порушує питання, чому держава в особі Міністерства молоді та спорту продовжує з року в рік фінансувати громадську організацію "Національний комітет спорту інвалідів України", яка, на думку юриста, є по факту приватною структурою.

"Виходить так, що 3,5 млрд отримує ГО під назвою "Національний комітет спорту". Треба ламати ці схеми, робити перевірки?" - підкреслив він

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Автор: УНІАН