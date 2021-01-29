Мітинг завершився "Молитвою націоналіста" та урочистим молебнем в пам'ять про загиблих.

"Національний корпус" разом з іншими політичними рухами та громадськими організаціями взяв участь в урочистостях до 103 річниці бою під Крутами.

"Вони билися, щоб зберегти честь Української Держави", - наголосив лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький під час виступу на мітингу біля меморіалу героїв Крут.

За його словами, сьогодні Україна перебуває у такій же ситуації, як і у 1918 році, тому приклад самопожертви героїв-"крутянців" є для нас уроком і гордістю.

"В той час як ті, хто сиділи у теплих кабінетах у Києві, розводили корупцію, деградували, демотивували українську армію й пробували вести перемовини з більшовиками, знайшлися декілька сотень, які розуміли, що навіть у безвихідній ситуації треба боротись. Вони зберегли честь. Збережена честь – це річ, яка варта значно більшого, ніж декілька діб, які вони змогли вибити для оборони Києва", - сказав Білецький.

Мітинг завершився "Молитвою націоналіста" та урочистим молебнем в пам'ять про загиблих.

Бій під Крутами між добровольчим підрозділом УНР та російськими військами відбувся 29 січня 1918 року. На місці бою збудовано меморіальний комплекс, де щороку відбуваються вшанування героїв Крут.

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Автор: УНІАН