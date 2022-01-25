Наголошується, що діючих норм поліцейським недостатньо для боротьби з нетверезим керуванням.

Нацполіція України хоче отримати законні підстави для зупинки усіх без винятку транспортних засобів у так званих "пунктах тверезості". Під ці потреби поліції пропонують змінити чинне законодавство.

Як пояснив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook, необхідно розширення повноважень поліції, адже діючих норм поліцейським недостатньо для боротьби з нетверезим керуванням.

"Потрібні й посилені інструменти контролю. Питання пунктів тверезості — місць, де зупиняють всі або більшість транспортних засобів з метою швидкої перевірки на стан сп’яніння, так само актуальне. Сподіваюсь, дискусія про їх запровадження на законодавчому рівні відновиться цього року", - наголосив він.

Читайте такожГоловні новини України 16 лютого: збільшення штрафів за "п'яне" водіння та підозра Шарію у держзраді

Також Білошицький поділився статистикою за минулий рік:

за 2021 рік патрульні зафіксували та оформили 133 289 водіїв з ознаками сп’яніння;

було оформлено 5 019 ДТП, в яких водії керували автомобілями в стані сп’яніння, в яких 113 осіб загинуло та 1 072 особи травмовано;

загалом за 2021 рік в Україні було зафіксовано 170 972 ДТП, у яких 2 926 осіб загинуло та 27 296 особи травмовано.

Зростання кількості аварій відносно аналогічного періоду минулого року склало 13,8%.

"П'яні водії за кермом — вбивають та калічать! Це та правда, яку має усвідомити для себе кожен водій", - підсумував Білошицький.

Вас також можуть зацікавити новини: