Українець не полишив своїх намірів розпочати голодування.

Політв'язень Кремля Валентин Вигівський, якого незаконно утримують у колонії в Кіровській області РФ, перебуває у тяжкому психологічному стані.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив його батько Петро Вигівський.

Він розповів, що нещодавно його сина зі штрафного ізолятора, в якому його утримували загалом понад 5 років, перевели до барака з суворими умовами утримання.

"Взагалі це як покарання для ув’язнених, але у такому випадку це було для Валентина як полегшення", - зазначив батько політв'язня.

За словами Вигівського, його син планував провести жорстке голодування, однак батько сподівається, що він його відтермінує через незначне пом'якшення умов утримання.

Читайте такожУ Криму до семи років колонії заочно засудили колишнього "в'язня Кремля" БекіроваНещодавно родина українця отримала листа від Вигівського, який він за весь час ув'язнення вперше писав за столом, адже у штрафному ізоляторі весь день можна лише стояти.

"Він про здоров'я ніколи не пише, я про це знаю лише зі слів правозахисників, які у нього були близько місяця тому. З їхніх слів, колір шкіри у нього сірий..., тим паче взимку, за його підозрою, він перехворів на COVID-19. Але харчування зараз трохи покращилося. Психологічний стан дуже тяжкий, тому що 5 років у штрафному ізоляторі - це дуже багато", - зазначив Вигівський.

Водночас, за його словами, представники російського омбудсмена та російські правоохоронці запевняють міжнародну спільноту та родичів Вигівського, що з ним усе добре.

"Але надія є. Для нас головне, що він не починав це голодування, бо він мав наміри дуже серйозні - до летального кінця. Надія є, що хоч зміна умов трошки відтермінує це", - сподівається батько українця.

Він також наголосив, що вся родина сподівається на звільнення Валентина в рамках можливого обміну, однак не дуже вірить у те, що це відбудеться скоро.

Вигівський також наголосив, що українська влада не комунікує з родинами політв’язнів, тому вони нічого не знають про можливі перемовини щодо звільнення своїх рідних.

Батько незаконно ув'язненого українця також повідомив, що 100 тис. грн матеріальної допомоги, яку родини деяких політв'язнів отримують від держави, дуже швидко витрачаються на поточні витрати, зокрема, на купівлю засобів гігієни, відправку листів та передач.

"Мати політв’язня у сім’ї - це дуже дорого... Відправити один конверт коштує близько 40-45 гривень...", - зауважив він.

За словами Вигівського, одним листом родина рідко обмежується та надсилає до колонії ще дозволені журнали, адже там їхній син перебуває фактично в ізоляції. Через це вартість відправлення значно зростає, а таких відправлень сім'я робить по одному-два на тиждень.

"Я зараз вже листи міряю вагою, бо в залежності від неї різні тарифи", - уточнив Вигівський.

Він розповів, що раніше син писав додому один чи два листи на місяць, але у передостанньому листі, поки ще був у штрафному ізоляторі, писав, що планує розпочати голодування та більше не писатиме листів, однак після переведення у суворі умови утримання все ж таки написав ще одного листа.

"Але він написав, що намірів своїх не полишив. Трохи відтермінував... Він тримався дуже довго, десь до кінця минулого року. Навіть нас підтримував. А десь з кінця минулого року побачив, що жодного прогресу немає ні з боку Росії, ні з боку нашої влади, і віра зникла. Взагалі має настрій не дуже", - сказав батько політв’язня.

Він додав, що через два місяці буде вже рівно 7 років, як його сина незаконно утримують.

За цей час син Валентина вже встиг перейти до сьомого класу, але батько жодного разу не водив його до школи.

Вигівський вважає, що одним із дієвих методів нагадування про політв'язнів та запобігання їхнім катуванням є акції, які проводять родини українців та правозахисники, адже саме розголос забезпечує їхню безпеку.

Він також нагадав, що 3 серпня його сину виповниться 38 років - це буде сьомий день народження, який Вигівський "святкуватиме" за ґратами.

"Хотілося б, щоб він вже тут його відсвяткував...", - підсумував батько політв'язня.

Валентин Вигівський: в чому звинувачували

Вигівського російські окупанти затримали у вересні 2014 року під час приватного візиту до Сімферополя.

У грудні 2015 року Московський обласний суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму за начебто шпигунство в авіаційній сфері, а саме - за "залучення через інтернет-працівників організацій російського оборонно-промислового комплексу авіаційно-космічного профілю до збирання та надання йому за грошову винагороду закритої технічної документації щодо поточних перспективних розробок”.

Вигівського утримують у колонії у Кіровській області РФ.

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Автор: Антоніна Доломанжи