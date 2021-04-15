Спецслужби Іспанії чотири місяці планували спецоперацію через підозри про можливе використання судна для перевезення наркотичних речовин.

В Іспанії затримали трьох українських моряків за підозрою в перевезенні наркотиків.

Як повідомили в Профспілці працівників морського транспорту України з посиланням на родичів, моряки були затримані 21 березня.

Українських моряків затримали ще 27 березня під час спецоперації по боротьбі з наркотрафіком у 170 милях на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія). На борту виявили 18 тонн гашишу.

"Вийшовши на зв'язок із сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL знаходився в морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на його борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем Albatros Guard VSL було отримано розпорядження його власника - прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", - розповіли в профспілці.

Відзначається, що спецслужби Іспанії чотири місяці планували спецоперацію через підозри про можливе використання судна Albatros Guard VSL для перевезення наркотичних речовин.

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"На початковому етапі операції шляхом повітряного спостереження були зафіксовані переміщення рибальського судна Albatros Guard VSL, яке 7 грудня вийшло з Порту Ден Овер (Нідерланди) і проходило біля узбережжя автономної області Галісія. За результатами проведеного аналізу характеристик судна, недавню зміну власника, а також відсутність рибальського спорядження, судно було віднесено до категорії підозрілих. Протягом кількох місяців розвідувальні служби здійснювали спостереження за судном", - повідомили в профспілці.

Зараз українські моряки утримуються в пенітенціарній установі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.

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Автор: Олександр Топчій