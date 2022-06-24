Як повідомив Притула, хоча на збір 500 мільйонів гривень було відведено тиждень, але українці зібрали 600 мільйонів удвічі швидше.

Український ведучий, громадський діяч і волонтер Сергій Притула, який у день свого 41-річчя відкрив збір коштів на масштабний проект "Народний Байрактар" - покупку турецьких ударних безпілотники для ЗСУ, повідомив, що українці за три дні перевиконали план.

"Притула: українці! Треба за 7 днів зібрати 500 мільйонів на 3 байрактари. Українці: 3 дні - 600 000 000 грн - 4 Байрактари !!!!!!!! Я дякую усім хто долучився до проекту "Народний Байрактар"!!! Це дійсно був проект, який об‘єднав усіх незалежно від віку, гендеру чи віросповідання! Люблю Вас усіх і пишаюсь, що дихаю з Вами одним повітрям! Наша команда пішла готувати вам ще соліднішу історію", - написав Притула в Instagram.

На своїй сторінці у Facebook, Притула оприлюднив відеозвернення, у якому наголосив, що українці - це синонім фрази "ми можемо все".

"Я хочу такої єдності українців, яку я бачив останніх три дні навколо байрактарів, щодня у безлічі інших питань, де нам ще досі бракує спільних знаменників. І ми будемо над цим працювати. Це був великий проект. Але буде ще більший", - запевнив ведучий і додав, що незабаром, "дивлячись відео роботи Байрактарів, ви зможете сміло сказати: "Я теж доклався до того, щоб ворога стало менше"!"

Зазначимо, благодійний фонд Сергія Притули спрямує кошти на закупівлю чотирьох безпілотників для Повітряних сил захисників України.

Нагадаємо, 22 червня Сергій Притула разом з блогером Ігорем Лаченковим оголосили про збір коштів на байрактари для ЗСУ впродовж тижня - з 22 по 29 червня.

На реалізацію потрібно було 500 мільйонів гривень (близько 17 мільйонів доларів). Близько 70 мільйонів гривень вніс у скарбничку Фонд Притули.

Лише за добу були зібрані гроші на два турецьких ударних безпілотники "Байрактар".

Цікаво, що раніше під час одного з подкастів за 8 квітня Сергія Притулу запитали, який найнеймовірніший запит отримував його фонд. І тоді волонтер назвав саме "Байрактар".

"Я не знаю. Ну блін, це треба мати абсолютно відбиті мозги. Пише людина: "Я волонтер, ми опікуємося підрозділом, можете дістати "Байрактар", - обурювався Притула.

Нагадаємо, наприкінці травня у Литві оголосили збір 5 млн євро, щоб купити "Байрактар" для України. Збір закрили за 3 дні. Це - перший випадок в історії, коли люди збирали гроші, щоб купити ударний безпілотник для захисту іншої країни. Зі свого боку компанія BAYKAR повідомила, що Литва отримає безпілотник на безоплатній основні, а зібрані кошти закликала передати Україні на гуманітарну допомогу.

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