Загарбники поставили блокпости, які не випускають місцевих за межі міста.

Через підрив Каховської ГЕС місто Гола Пристань йде під воду. Рівень води постійно зростає.

Про це повідомляють очевидці з місця подій, передає канал "Катарсис". За словами місцевих, жодної евакуації окупанти не організували. Ба більше, людей не випускають з міста.

"Гола Пристань, вже майже всі будинки під водою. Пишуть, що багато людей благають про допомогу, орки поставили блокпости і не випускають людей, забороняють висуватися місцевим на човнах для порятунку людей. Деякі люди похилого віку гинуть прямо в себе в дома. Рівень води підіймається далі", - пише канал, цитуючи очевидців.

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На фото з місця подій видно, що Гола Пристань йде під воду. Деякі приватні будинки повністю затопило - видно тільки дах.

Херсонщину затоплює - що відбувається на лівому березі

Вранці стало відомо, що люди на контрольованому росіянами лівому березі Дніпра все ще заблоковані на горищах та верхніх поверхах своїх будинків. Хтось намагається самотужки евакуюватися, хтось перечікує.

Президент Зеленський заявив, що евакуація на лівому березі повністю провалена окупантами. Відтак, Україна буде звертатися до міжнародних організацій з цього приводу.

Втім, окупанти кинули не тільки місцевих мешканців, але й власних товаришів. Вчора блогер "Николаевский Ванек" опублікував фрагмент аудіоперехоплення, у якому окупанти кричать у рацію, що тримаються на деревах і просять їх врятувати.

На лівому березі Херсонської області, який контролюють російські загарбники, люди у відчаї благають про допомогу з горищ своїх будинків. Дрон зняв такий момент.

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