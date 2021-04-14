Свої коментарі жінка після розголосу видалила.

Викладачка Харківської державної академії культури Наталія Сємєйкіна опублікувала в мережі низку антиукраїнських тез, чим спровокувала скандал.

Запекла дискусія виникла під дописом про війну місцевої волонтерки Ребеки Беки у Facebook.

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Бека поширила повідомлення журналіста Олександра Михельсона про те, як Путін лізе до України та «захищає» права російськомовних на Донбасі. У коментарях з’явилася Сємєйкіна та почала висловлювати своє ставлення до написаного.

«Випендрьож і більше нічого. А куди лізуть не російськомовні?», – заявила викладачка. Їй у відповідь уточнили, що мова про Путіна, але Сємєйкіна продовжила: «Полізли на Донбас Турчинов і вся банда. У мене там повно студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може всіх не доб’ють».

Свої коментарі жінка після розголосу видалила, але місцевим ЗМІ вдалося їх заскрінити.

Вказується, що сама Сємєйкіна поширює кремлівську пропаганду на сторінці у соцмережі, а також новини з «ДНР», прямо цитуючи слова ватажків із заборонених на території України ворожих сайтів типу «Русская весна».

Згідно з інформацією на сайті академії, кандидат філологічних наук Наталія Сємєйкіна викладає студентам світову літературу. Член Української та Російської спільноти англістів.

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Автор: Яна Ставська