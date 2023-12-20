Порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення РФ відбулася радикалізація поглядів українців.

Переважна більшість українців бажає якомога швидшого покарання корупціонерів. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 29 листопада-9 грудня 2023 року.

"Більше половини українців – 55% – хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів. Іншої думки, що треба карати за законом, навіть якщо це займе багато (часу - УНІАН), дотримуються 42% українців. Решта 3% не визначилися зі своїм поглядом", - відзначили соціологи.

На думку дослідників, чим менше респонденти довіряють судам, тим більше простежується вимога карати якомога швидше навіть з порушенням закону. Так, серед респондентів, які довіряють судам, 41% говорять про потребу якомога швидшого покарання. У той же час серед респондентів, які не довіряють судам, таких уже 63%. Подібна тенденція простежується і щодо довіри поліції.

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Разом з цим, спостерігається протилежна тенденція у випадку довіри президенту. У цьому випадку більше наполягають на якомога швидшому покаранні ті, хто довіряють президенту.

Як підкреслює виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, корупція лишається одним із найбільших подразників в українському суспільстві.

"На тлі критично низької довіри судам і прокуратурі все більше українців не будуть бачити легальних шляхів досягнення справедливості. Кожна наступна гучна корупційна справа буде сприйматися ще більш емоційно, а без належної каналізації справедливого громадського обурення наростатиме деструктивне невдоволення, яке розхитуватиме українське суспільство", - вважає Грушецький.

Він вважає тривожною тенденцією, що більшість українців вимагають покарання корупціонерів навіть з порушенням законів (і порівняно з періодом до вторгнення є радикалізація поглядів). На його думку, така вимога входить у суперечність з розбудовою сучасної європейської правової держави.

"Останні викриття окремих чиновників здатні лише на певний час бути аргументом, що боротьба з корупцією дійсно ведеться (і на початку жовтня більшість дійсно сприймали це як ознаку спроб боротися з корупцією). Проте громадськість очікує на реальні вироки та реальну відповідальність. Тому "улюблений" метод затягування в часі та в результаті "поховання справ" може врятувати чийогось друга-корупціонера, але може мати нищівний ефект на підтримку влади у вже скорому майбутньому. І якщо судді, наприклад, намагаються ховатися за "суддівською незалежністю", то політики несуть відповідальність перед виборцями та можуть легко втратити владу на наступних виборах", - переконаний Грушецький.

***КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

Відношення до корупції та хабарів в Україні

Раніше соціологічна група "Рейтинг" провела опитування, за результатами якого виявилося, що більше половини українців вважають хабарі звичним явищем, без якого не можна обійтися. Крім того, третина українців намагаються використовувати свої зв’язки і знайомства при вирішенні проблем, і половина опитаних вказує на несправедливий розподіл пільг.

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