Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував бойову ситуацію по регіонах.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків, головне зараз - встояти.

Про це він заявив у своєму зверненні до українців, зазначивши, що вже понад 196 годин Україна дає відсіч російським окупантам.

"У ці години та дні відбувається злам ситуації. Час зламу потребує зібраності, особливої концентрації. Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ", - розповів міністр.

За його словами, залишається складною ситуація на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку АЕС, але "бойовий дух людей у козацькому краї такий, що окупанти приречені на поразку".

"Нездоланною фортецею стоїть Харків. Уся Україна з болем дивиться на російські обстріли. Але тепер вся Європа знає, що Харків – не тільки інтелектуальний та промисловий центр, але й горде місто відважних громадян", - наголосив Резніков.

Він додав, що тривають бої на Сумщині та Чернігівщині, які рятують Київ від облоги.

"Поки управління країною та армією не порушене – у ворога жодних шансів. На сході та півдні – скрізь – український народ дає відсіч ворогу і наближає перемогу", - підкреслив голова Міноборони.

За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими - підтверджено знищення мінімум одного російського генерала.

На думку Резнікова, російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.

"Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди "повернуться" ворогу", - підкреслив він.

Міністр додав, що Україна також несе втрати - майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців, є втрати й серед українських воїнів.

"Вони б’ються як кіборги, але у грудях - живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя. Люди – найцінніше для нас. Це відрізняє Україну від Росії. Я дуже сподіваюсь, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів", - зазначив він.

На його думку, протягом останніх днів було ухвалено багато складних рішень, керівництву доводилося маневрувати, щоб зберегти армію, але "усю нашу землю ми повернемо".

"Ми з болем дивимось на зруйновані будівлі після російських обстрілів. Ми усе відбудуємо. Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти", - наголосив Резніков.

Міністр уточнив, що розуміє, що наразі багато людей виснажені та шоковані втратами, однак попереду ще дуже складний період, протягом якого знадобиться багато сил і витримки.

"Але хочу сказати усім. Українці – ви неймовірні! Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотньо наближається. Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти... Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була", - зауважив він.

Нагадаємо, Стефанчук закликав Європу та світ сприяти закриттю неба над Україною: "Зупиніть ядерного маніяка!".

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