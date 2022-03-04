Він наголосив, що Запорізька АЕС в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав Європу та світ сприяти закриттю неба над Україною та зупинитии ядерного маніяка.

Про це він заявив у відеозвернення, опублікованому прес-службою ВР.

"Від імені Верховної Ради України звертаюся до всіх парламентів, урядів, громадян Європи і світу. Росія поставила Європу і світ на межу ядерного Армагеддону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС. І це не випадковість. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу", - зазначив голова ВР.

За словами Стефанчука, український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи, а Запорізька АЕС в рази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль.

"Все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо, й людства. Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога найшвидшого впровадження безпольотної зони над Україною, щоб захистити не тільки Україну, але й Європу і світ. Зупиніть ядерного маніяка!" - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, вночі 4 березня російські військові обстріляли майданчик Запорізької АЕС, внаслідок чого виникла пожежа на території атомної станції. Станом на 6:20 рятувальники пожежу ліквідували. Інформації про загиблих та травмованих немає.

Згодом у Держатомрегулюванні України повідомили, що наразі майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами РФ, однак енергоблоки ЗАЕС зберігають цілісність.

Водночас наявні ушкодження оббудови реакторного відділення енергоблока №1, які не впливають на безпеку енергоблока.

Системи та елементи, важливі для безпеки АЕС, знаходяться в працездатному стані. Змін радіаційного стану на поточний час не зафіксовано.

Нагадаємо, основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

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