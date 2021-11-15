Багато громадян України мають намір не тільки заробляти за кордоном.

Українські заробітчани все частіше й частіше купують нерухомість в Польщі. Рієлтори стверджують, що приблизно половина потенційних покупців з України.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Багато українців не тільки їздять до Польщі на заробітки, але хочуть там залишитися жити. Польські рієлтори стверджують, що інтерес до купівлі нерухомості підвищився саме серед українських громадян. За оцінками, приблизно половина потенційних покупців нерухомості - українці.

Водночас за даними Національного банку, за дев'ять місяців поточного року українські трудові мігранти перевели 10 мільярдів доларів.

Читайте такожУкраїнців попередили про кримінальну відповідальність за допомогу нелегаламВарто відзначити, що той же МВФ надав Україні кредит у розмірі 5 мільярдів доларів, але отримувати гроші Київ буде 18 місяців.

Заява Зеленського про заробітчан:

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що ставить собі і уряду мету повернути українців, які через складну економічну ситуацію змушені працювати за кордоном.

Середня зарплата в Україні

За даними Держстату, середня зарплата українців за рік зросла майже на чверть і в червні склала 14 тис. 313 грн.

Мінімальна зарплата в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, порівняно з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.

Ситуація із зарплатами в Україні:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року зросла на 550 грн і становила 4723 грн на місяць або 28,31 грн на годину.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%, що в абсолютних цифрах становить 1,5 мільйона осіб.

Згідно з макроекономічним прогнозом Кабміну на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023-му.

20 травня 2020 року Кабінет міністрів прийняв постанову про виділення Міністерству соціальної політики 2,279 млрд грн для надання фінансової допомоги Фонду соцстрахування з фонду по боротьбі з коронавірусною хворобою та її наслідками.

Кабінет Міністрів України в червні виділив 2,973 млрд грн з фонду по боротьбі з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України.

Верховна Рада 25 серпня 2020 року прийняла закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тис.грн з 1 вересня.

У серпні заборгованість підприємств з виплати заробітної плати зросла на 0,6%%. Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 вересня поточного року зросла на 0,8% і склала 2,198 млрд грн.

Заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні у вересні 2020 року зросла на 4,1% в порівнянні з серпнем і на 1 жовтня склала 3,56 млрд грн.

Раніше Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд грн.

28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову про виділення додаткові засоби у розмірі 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування (ФССУ) для здійснення виплат допомоги з безробіття та з часткового безробіття на період карантину.

28 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з питань погашення боргів по заробітній платі та грошовому забезпеченню.

За даними Державної служби статистики середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у вересні 2020 року зросла у порівнянні з вереснем 2019 року на 12,3% - до 11998 грн.

Українці за перший квартал 2021 року заробивши 983,6 млрд грн, а витратили за аналогічний період на 83,4 млрд грн більше-1 трлн. 67 млрд грн.

Автор: Анастасія Горбачова