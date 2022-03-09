Мер пообіцяв жорстко реагувати на такі факти.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що каратиме тих орендодавців, які підвищують ціни на житло і наживаються на людському горі.

Про це він написав у соцмережі.

"У мене є пряма погроза всім власникам готелів, хостелів, квартир: не мародерствуйте на людях! Є сьогодні не один факт, коли колосально піднімають ціни на житло. У Франківську немає війни, але якщо не встоїть Київ, Чернігів, Харків, інші міста – війна буде тут. Тому не мародерствуйте! Будемо жорстко реагувати на такі факти. І закликаю людей до публічного засудження. У країні, де війна, наживатися на своїх же громадянах неприйнятно!", - написав Марцінків.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня мер Чернівців Роман Клічук закликав місцевих жителів не підвищувати вартість оренди житла в місті. Такі дії в умовах війни він прирівняв до мародерства. Мер закликав місцевих жителів повідомляти йому про такі випадки.

Ще раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що ціни на проживання в місті повинні залишатися такими, як були в довоєнний час, і закликав громадян повідомляти про порушення на "гарячу лінію Львова".